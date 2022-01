Dans les semaines qui ont suivi le coup d'état du 25 octobre au Soudan, il est apparu clairement que l'armée souhaite un gouvernement dirigé par un civil, d'où la réapparition, dans le cadre d'un deal incertain, du Premier ministre initialement arrêté, Abdallah Hamdok. Le premier couac a concerné le fait que tous les autres responsables, membres civils du Conseil souverain ou du gouvernement démis, sont à ce jour détenus «quelque part», malgré les appels de Hamdok à leur élargissement. Avec l'accord du 21 novembre, le message laissait croire que l'armée maintient le cap d'une transition apaisée alors que Hamdok justifiait son come-back par la nécessité d'éviter au pays un bain de sang et d'agir pour sortir de l'impasse résultant d'un putsch violemment contesté par la population soudanaise, malgré les 57 victimes des heurts avec les forces de l'ordre. Très vite, le général al Burhane et ses pairs ont dû faire face à une condamnation unanime, une contestation populaire déterminée et des pressions internationales assorties de révocation des aides économiques. Aussi, leur faut-il trouver une issue à cette aventure anticonstitutionnelle, en actionnant les ressorts d'un consensus même illusoire avec les partis qui accepteraient leur main tendue. Le problème est que, face à des manifestations de grande ampleur et dont rien ne dit qu'elles vont finir par s'éteindre d'elles-mêmes, aucun parti n'osera, à l'heure actuelle, braver l'interdit claironné dans toutes les mobilisations de Khartoum et Oumdurman, pour ne citer que ces deux grandes villes.

Les exigences formulées par les contestataires n'ont pas été entendues: une réintégration à leur poste des ministres arrêtés le 25 octobre, la libération de tous les prisonniers politiques, détenus depuis le coup d'État, et la reprise par les civils de la direction du processus de transition. Hamdok est donc revenu les mains vides, apportant, sans plus, son crédit à la carte militaire et c'est pourquoi il est devenu la cible des manifestants, perdant toute crédibilité à leurs yeux. L'accord conclu avec al Burhane a confirmé la remise en cause de la transition démocratique du Soudan et, du coup, la grande majorité des membres du Comité central des Forces de la Liberté et du Changement (FFC), signataires en 2019 de la Charte de transition avec l'armée, lors de la chute d'el-Béchir, a carrément refusé de rencontrer le revenant Premier ministre. Et de soutenir, non sans raison, que le nouveau deal est sans aucune base juridique.

Le fait que l'armée procède, ces dernières semaines, à une réhabilitation des cadres de l'administration El-Béchir, y compris des islamistes, révèle une affinité et un intérêt à relancer l'ère antérieure, et donc à jouer la carte du temps pour invalider toute transition démocratique. Très présente dans l'économie, elle contrôle quelque 250 entreprises et, plus encore, le secteur bancaire dont les dirigeants ont tous été remplacés. Usant de l'ambiguïté contenue dans la Charte de transition en termes de délais, al Burhane et ses pairs tentent un pari téméraire face à une grogne civile persistante et une impatience internationale exacerbée. Le parcours de l'institution militaire depuis 60 ans s'avère catastrophique. Le pays a été amputé, son économie est sinistrée et la répression ainsi que les disparités y font des ravages. Cette mainmise est à la base de la crise multidimensionnelle actuelle, avec des dangers extrêmes tels que le risque d'une nouvelle partition. Pour sortir du gouffre, il n'y a pas d'autre voie que celle d'une transition véritable.