La politique ultrasioniste mise en oeuvre par l'administration américaine précédente a eu pour effet d'enivrer jusqu'à l'extrême le gouvernement israélien dont la démarche obéit, depuis de nombreuses années, au diktat des formations religieuses ancrées dans l'extrême droite. Profitant de l'absence d'une majorité stable, Netanyahu a surfé entre les promesses d'une annexion de plus en plus vorace des territoires palestiniens et la recherche par contrecoup d'une normalisation avec le ventre mou de la nation arabe. Certains pays membres de la Ligue arabe, tétanisée par les évènements qui se sont succédé à une cadence insupportable, n'ont pas hésité à obéir aux injonctions, certains diront des invites moyennant quelque concession formelle, à conclure un pacte avec l'Etat hébreu et tant pis si celui-ci, plus arrogant et plus provocateur que jamais, s'attaque à El Aqsa et accélère le rythme de son annexion programmée des territoires palestiniens occupés.

Si les tirs de roquettes du Hamas ont paru surprendre l'armée sioniste, ce ne pouvait être que pour tromper l'opinion et l'ampleur de l'attaque menée contre Ghaza indique que celle-ci était prévue et préparée bien avant que le mouvement islamiste ne passe à l'action. Il suffit pour s'en convaincre de relever les cibles qui ont été soigneusement identifiées et le recours à des raids meurtriers qui ont visé pas moins de 130 «positions» du Hamas, faisant 22 morts dont neuf enfants. L'entité sioniste a ensuite proclamé qu'elle a tué 15 membres du Hamas et du Jihad islamique à Ghaza, sans d'autre précision, pour à la fois justifier son action terroriste et légitimer son bilan réel ou inventé. Toujours est-il que l'Etat hébreu a largement sous-estimé les conséquences de ses provocations et de ses agressions répétées à El Qods-Est, notamment sur l'esplanade des Mosquées où ses forces répressives ont blessé, souvent grièvement, plus de 520 Palestiniens qui les affrontaient à mains nues. Les images diffusées sur les réseaux sociaux de ces voies de fait inqualifiables, notamment les explosions des grenades assourdissantes à l'intérieur même de la principale mosquée du site sacré de l'islam, ont fait le tour du monde musulman où elles ont soulevé une indignation profonde et un ressentiment durable.

La crise, entretenue par les partis religieux sionistes et le gouvernement Netanyahu, montre au grand jour la nature et le projet de l'Etat hébreu qui, depuis de nombreuses décennies, n'a jamais cessé de balayer d'un revers de main dédaigneux les résolutions de la communauté internationale, quand celles-ci parviennent à franchir le barrage du veto américain. Elle montre aussi le désespoir dans lequel est plongé le peuple palestinien martyr qui n'a d'autre recours que celui de sa résistance esseulée à la barbarie et à la tyrannie sionistes, sous le regard honteux et confus des grandes puissances dont l'unique urgence est de ne rien faire d'autre que d'observer. Or le vide du pouvoir au sein même de l'Etat hébreu est à ce point inquiétant qu'il faut agir au plus vite pour mettre en échec l'arrogance croissante des forces de l'extrême droite israélienne, de plus en plus voraces et de plus en plus aventurières comme l'illustrent les tentatives d'investir l'esplanade des Mosquées et les expulsions programmées de familles palestiniennes du quartier de Chikh Jarrah. Isolé, Netanyahu n'a d'autre choix que la fuite en avant et des concessions de plus en plus extrêmes. Après quatre élections législatives sans effet concluant et sous la menace d'un procès pour corruption, il va, encore et encore, gaver de promesses ses partisans pour pouvoir durer et multiplier les crimes envers le peuple palestinien, l'administration Biden n'ayant qu'un seul souci, celui de s'impliquer le moins possible et les autres puissances occidentales s'en tenant à l'improbable statu quo.