Un responsable palestinien de la santé a annoncé vendredi que la bande de Ghaza traversait une situation «difficile et catastrophique» due à la propagation rapide du variant Omicron du nouveau coronavirus. «La courbe d'infection augmente à un rythme accéléré et sans précédent», a confié Fathi Abou Warda, conseiller au ministère palestinien de la Santé, à des journalistes à Ghaza, ajoutant que 95 patients étaient hospitalisés, dont 63 dans un état critique, et que le taux d'occupation des lits de soins intensifs avait atteint 56%. Il a appelé chaque citoyen souffrant de la COVID-19 ou présentant des symptômes liés à cette maladie de se rendre immédiatement à l'hôpital, notant que 48% des patients admis dans les hôpitaux de la bande de Ghaza «sont des cas infectés par Omicron». «Le temps froid qui sévit actuellement dans les territoires palestiniens et le manque d'électricité dans la bande de Ghaza qui atteint 12 heures de coupure par jour dans un contexte de pénurie de moyens de chauffage» ont favorisé la propagation du virus, a ajouté M. Abou Warda. «Jusqu'à présent, seulement 30% de la population de la bande de Ghaza a été vaccinée», a fait savoir le conseiller, ajoutant que son ministère exhortait la population à se faire vacciner. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé vendredi dans un communiqué avoir enregistré cinq décès et 5.380 nouveaux cas d'infection en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza ces dernières 24 heures.