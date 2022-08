La sénatrice américaine Marsha Blackburn est arrivée à Taïwan jeudi en fin de journée, devenant la quatrième personnalité politique américaine à visiter cette île ce mois-ci, ce qui ne va pas manquer d'irriter Pékin. Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies après la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui a déclenché une démonstration de force militaire sans précédent de Pékin autour de Taïwan début août. Le jet du gouvernement américain transportant Mme Blackburn, une républicaine du Tennessee, a atterri à l'aéroport Songshan de Taipei peu avant minuit pour ce qui, selon le «ministère» taïwanais des Affaires étrangères, est une visite en solo. «Je viens d'atterrir à Taïwan pour envoyer un message à Pékin - nous ne nous laisserons pas intimider», a-t-elle tweeté. Le «ministère» taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il était «reconnaissant du fait que les membres du Congrès américain aient une fois de plus démontré leur ferme soutien et leur engagement envers Taïwan en se rendant sur place» à un moment «où la Chine continue d'accroître sa menace». Pékin considère cette île autonome dotée d'un régime pro américain en tant que partie intégrante de son territoire et s'est engagé à le récupérer un jour, par la force si nécessaire. Mme Pelosi a été le plus haut responsable américain élu à se rendre à Taïwan en des décennies. Pendant une semaine après sa visite, la Chine a envoyé des navires de guerre et des avions de combat autour de l'île, y menant ses plus grandes manoeuvres militaires de ce type depuis le milieu des années 1990. Taïwan a accusé Pékin de se servir de la visite de Mme Pelosi comme d'un prétexte pour procéder à des exercices qui pourraient servir de répétition à une invasion. Si le gouvernement de Joe Biden s'est discrètement opposé à la visite de Mme Pelosi, les Etats-Unis maintiennent une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Interrogé sur la visite de Mme Blackburn, Vedant Patel, le porte-parole du département d'Etat américain, a déclaré: «Les membres du Congrès et les élus se rendent à Taïwan depuis des décennies et continueront à le faire. Cette visite s'inscrit dans le droit fil de notre politique de longue date en faveur d'une seule Chine.» Une autre délégation du Congrès, dirigée par le sénateur Ed Markey, s'est rendue à Taïwan peu après Nancy Pelosi, alors que la Chine poursuivait ses manoeuvres militaires. Puis, en début de semaine, le gouverneur républicain de l'Indiana, Eric Holcomb est arrivé sur l'île. Mme Blackburn, qui siège aux commissions du Commerce et des Services armés du Sénat, soutient l'ancien président Donald Trump. Pékin a opté pour une approche de plus en plus rigoureuse à l'égard de Taïwan sous la présidence de Xi Jinping, le dirigeant chinois le plus déterminé à cet égard depuis une génération. Les relations se sont aggravées après l'élection en 2016 de la «présidente» taïwanaise Tsai Ing-wen, qui considère son île comme une «nation souveraine» et conteste le fait qu'il s'agit bien d' une partie de la Chine.