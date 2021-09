Dans un vibrant plaidoyer pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, devant l'Assemblée générale de l'ONU réunie pour sa 76ème session ordinaire, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a mis l'accent sur l'urgence et la nécessité de garantir plus de transparence et, surtout, de réparer l'injustice historique dont souffre le continent africain, réduit à la portion minime de la communauté internationale. Plus de transparence car depuis des décennies, l'instance onusienne est tributaire du seul bon vouloir des cinq membres permanents qui disposent, chacun, d'un droit de veto et peuvent, par-là même, imprimer au vote des résolutions le cours qui leur convient. Bien des dossiers sont demeurés en souffrance, par le seul fait qu'un membre permanent s'oppose à une décision qui affecte des intérêts dont il est partie prenante, directement ou indirectement.

On peut citer, à titre d'exemple, les dossiers de la Palestine et du Sahara occidental dont les peuples subissent, sous les yeux d'une communauté internationale totalement indifférente, des exactions et des dénis de justice d'autant plus interminables que les Etats responsables bénéficient du soutien complice de tel ou tel membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. «Nous sommes appelés à oeuvrer en vue de faire aboutir le processus de réforme globale de l'Organisation des Nations unies (...), en mettant l'accent sur la revitalisation du rôle central de l'Assemblée générale et la réforme du Conseil de sécurité», a déclaré le chef de la diplomatie algérienne, dont la revendication est puissamment soutenue par l'Union africaine, notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud, et il a rappelé, fort à propos, le contexte dans lequel s'est déroulée la réunion annuelle de l'Assemblée générale onusienne, caractérisé par «de nombreux défis qui ont jeté leur ombre sur tous les aspects de la vie humaine».

Défis au premier rang desquels figure la pandémie de Covid-19 dont la propagation a ébranlé le monde entier dans ses certitudes autant que dans ses prétentions, «transcendant toutes les frontières géographiques, sans distinction entre pays riches et pays pauvres».

C'est pourquoi l'Algérie et les pays majeurs du continent africain appellent-ils, plus que jamais, à une démarche résolument nouvelle qui permette de «réparer les erreurs du passé et tirer les leçons pour avancer fermement dans la construction d'un avenir prospère pour toute l'Humanité.»

La diplomatie algérienne a pour doctrine la paix et la coopération mutuellement bénéfique et son credo a, sans cesse, consisté à prôner la solidarité entre les peuples. En cela, elle demeure fidèle aux idéaux de la Révolution de Novembre 54, et c'est fort logiquement qu'elle milite en faveur de mécanismes multilatéraux, seuls à même de contribuer à transcender la pandémie, en toute équité et sans la moindre discrimination. De même, elle monte en première ligne sur la nécessité et l'urgence d'un nouvel ordre international, avec une réforme objective et juste du Conseil de sécurité qui reconnaît au continent africain son droit et son véritable statut.