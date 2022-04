Une Palestinienne a été tuée, hier, par des soldats sionistes dans le sud de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Selon le ministère, la victime a succombé à ses blessures après avoir été la cible de tirs de soldats israéliens près de Husan. L'armée sioniste a confirmé avoir ouvert le feu sur la femme, affirmant qu'elle se dirigeait de façon «suspecte» vers des militaires. Au moins 23 Palestiniens ont été arrêtés et sept autres blessés par les forces d'occupation sionistes, hier, lors de plusieurs assauts lancés dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources locales et médicales. À Jénine, au nord de la Cisjordanie, des unités de l'armée sioniste ont pris d'assaut le quartier-Est de la ville, provoquant des affrontements avec les résidents locaux, au cours desquels des soldats sionistes ont tiré des balles réelles, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Les soldats sionistes ont, en outre, pris d'assaut la localité de Yabad, à l'ouest de Jénine, et ont saccagé plusieurs maisons et magasins, avant d'arrêter neuf Palestiniens, ajoute Wafa. De violents affrontements, au cours desquels des soldats sionistes ont tiré des balles réelles et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants en colère, ont également éclaté souligne l'agence, relevant que, les forces d'occupation ont fait des descentes dans de nombreuses maisons de la ville, interrogé leurs habitants et déployé leurs tireurs d'élite sur les toits.

À Tulkarem, au nord de la Cisjordanie, les forces d'occupation ont fait irruption dans le camp de réfugiés de Nour Shams, où elles ont arrêté un Palestinien et ont blessé quatre autres lors des affrontements. Par ailleurs, deux Palestiniens ont été blessés par des tirs de soldats sionistes, tandis que deux autres ont été blessés et arrêtés après avoir été mordus par des chiens de l'armée d'occupation sioniste. Dans la ville de Jéricho, l'armée israélienne a envahi le camp de réfugiés d'Aqbat Jabar au sud de la ville, et a tiré des balles réelles, des balles métalliques recouvertes de caoutchouc, des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène sur des jeunes palestiniens, blessant trois d'entre eux dont l'un dans un état grave. D'autre part, les mêmes sources font état de deux jeunes palestiniens arrêtés suite à la perquisition de leurs maisons. Concertant les autres gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, les soldats sionistes ont enlevé deux jeunes Palestiniens à Beith Lehm, deux enfants de 14 ans à Ramallah et un ex-prisonnier et un mineur à El Khalil. Selon un rapport de l'agence de presse Wafa, 368 Palestiniens dont 46 enfants et trois femmes ont été arrêtés durant le mois de mars, principalement à El Qods et Jénine. Durant la même période, 211 Palestiniens dont 7 enfants ont été touchés par les tirs des forces d'occupation sioniste dans différents gouvernorats. En outre, l'entité sioniste a renouvelé la fermeture de 28 organisations de la société civile palestinienne à El-Qods occupée, selon l'Association France-Palestine-solidarité (AFPS). Pour le Ramadhan, l'occupation sioniste a renforcé la présence de sa police militaire dans la Ville Sainte.