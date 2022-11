Les forces sionistes ont assassiné par balles, hier, une Palestinienne de 19 ans près de Ramallah en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. « Sanaa al-Tall a été mortellement touchée d’une balle à la tête par les soldats de l’occupation israélienne lors d’un raid à l’aube à Beitunia», près de Ramallah, selon un communiqué du ministère. L’armée sioniste a prétendu comme à son habitude avoir ouvert le feu sur «un véhicule suspect» qui a accéléré en direction de soldats lors d’une «opération de contre-terrorisme». Les meurtres dont sont victimes les Palestiniens se sont intensifiés ces derniers mois en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’entité sioniste depuis 1967. Assurée de l’impunité, l’armée sioniste a mené plus de 2 000 raids en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse. Ces raids, et les heurts qui y sont associés, ont fait plus de 120 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l’ONU.