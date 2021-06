L'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg a lancé lundi un appel à la création d'une «nouvelle force populaire et républicaine» afin de «briser la tenaille entre Macron et Le Pen» lors de l'élection présidentielle française de 2022. L'ancien avocat et ministre de l'Economie et du Redressement productif sous la présidence de François Hollande, devenu entrepreneur dans l'agroalimentaire bio, a lancé en janvier un mouvement pour préparer sa candidature. Son objectif, à travers ses «propositions pour faire émerger et gagner» une «nouvelle force», «un bloc populaire», dans une tribune parue sur le site du journal Le Monde, est d'«unir, unifier, élargir, rassembler pour briser la tenaille entre Macron et Le Pen, entre «le bloc bourgeois qui représente l'élite» et «le bloc réactionnaire».

Les sondages annoncent un duel au second tour de la prochaine présidentielle entre le président Macron, qui ne s'est pas encore prononcé sur son éventuelle candidature à un second mandat, et la cheffe du parti d'extrême droite, le Rassemblement national, Marine Le Pen. M. Montebourg rappelle que «4 millions de citoyens ont voté blanc ou nul et 12,1 millions se sont abstenus dans le choix entre En marche! et le FN» (Rassemblement national) lors du second tour de la présidentielle de 2017. «L'inconnue pour 2022 est de savoir s'il est possible de réunifier cetteforce populaire et républicaine sur un programme politique interventionniste, régulationniste, républicain et laïc, dans et en dehors des partis», écrit l'ancien ministre de l'Economie auquel succéda Emmanuel Macron. Il prône aussi le contrôle de l'immigration et la lutte contre l'islamisme politique. Cherchant à dépasser le clivage gauche/droite, il s'adresse ainsi à «des populations qui aspirent à s'en sortir par leur travail et à en vivre dignement, qu'ils soient anciennement affiliés à la droite (petits commerçants, artisans, travailleurs indépendants, agriculteurs) ou à la gauche (ouvriers, employés, fonctionnaires de première ligne)».