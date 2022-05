Une mission d’évaluation de la transition mandatée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) est arrivée mardi à Ouagadougou, a annoncé dans la soirée le ministère burkinabè des Affaires étrangères dans un communiqué. Sitôt arrivée, elle a mené une séance de travail en fin d’après-midi avec la partie burkinabè conduite par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Ragnaghnèwendé Olivia Rouamba, et le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, indique le communiqué. L’équipe est chargée d’évaluer la situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso dans le cadre de la gestion de la transition, selon la même source. Les tractations entre le Burkina Faso et la CÉDÉAO se situent au niveau de la durée de 3 ans proposée par les nouvelles autorités du Burkina Faso. Le Burkina Faso est toujours suspendu des instances de la CÉDÉAO.