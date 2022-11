Tramways, trains, autobus, tous les transports publics ont été paralysés, hier, par une grève impromptue des employés du secteur pour protester contre des retards de paiement des salaires. Les gares routières et arrêts de bus étaient bondés de voyageurs qui attendaient depuis l’aube, se plaignant de ne pas pouvoir rejoindre leur lieu de travail. Les agents de la société des transports de Tunis, Transtu, ont décrété une grève à durée indéterminée, au beau milieu des vacances scolaires locales, période où beaucoup de familles se déplacent dans l’agglomération de Tunis.»Plus de 8.300 employés n’ont pas encore reçu leur salaire» d’octobre, plus de dix jours après la date habituelle de versement, a assuré Wajih Zidi, secrétaire général de la branche transports de la centrale syndicale UGTT, dans un communiqué. Le responsable syndical a dénoncé «l’absence de réponse du ministère (des Transports) concernant la date de versement des salaires» et la «dégradation» des infrastructures, avec des centaines de bus et tramways inutilisables, faute de pièces ou d’entretien. La Transtu exploite actuellement 250 autobus et 15 tramways et trains pour relier la capitale à la région du Grand Tunis, qui compte plus de 2 millions d’habitants. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie est engluée dans des difficultés économiques qui ont été aggravées par la pandémie de Covid-19, faisant chuter la croissance et grimper le taux de chômage. Au bord de l’asphyxie à cause d’un endettement dépassant les 100% du PIB, la Tunisie est parvenue à un accord de principe du Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau prêt de 1,9 milliard de dollars dont l’approbation définitive est attendue en décembre. En contrepartie, le gouvernement s’est engagé à des réformes dont une levée progressive des subventions aux produits de base (carburant et l’électricité) et une restructuration des entreprises publiques.