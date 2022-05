Une dizaine de bandits armés ont été arrêtés par l'armée nigérienne cette semaine au cours de diverses opérations de sécurisation et de lutte contre le terrorisme, a-t-on indiqué de source sécuritaire. «Une dizaine de bandits armés ont été arrêtés, 16 motos détruites et 15 véhicules saisis par l'armée nigérienne cette semaine au cours de diverses opérations de sécurisation et de lutte contre le terrorisme menées dans le nord et l'ouest du pays», rapporte jeudi le bulletin hebdomadaire d'information de l'armée. De plus, des milliers de litres de carburant de contrebande, ainsi que des centaines de têtes de bétail volées par des bandits ont été récupérées et mises à la disposition des autorités compétentes pour restitution aux propriétaires»,selon le bulletin.