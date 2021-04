Une délégation de haut rang de sécurité égyptienne est arrivée mardi dans la bande de Ghaza pour s'entretenir avec les dirigeants du mouvement palestinien Hamas, ont indiqué des sources palestiniennes. Les membres de la délégation ont traversé la bande de Ghaza assiégée par le point de passage Erez entre l'enclave côtière et l'entité sioniste, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat. Les sources ont refusé de révéler plus de détails sur l'objectif de cette visite soudaine, précisant que le calendrier n'était pas clair. Le général Ahmed Abdel Khaleq, chef des affaires palestiniennes au sein des services de renseignements généraux égyptiens, dirigeait la délégation, selon les mêmes sources. La visite de la délégation égyptienne, la première depuis décembre 2020, a été effectuée alors que les Palestiniens se préparent à organiser des élections législatives dans les territoires palestiniens. L'Egypte a parrainé deux cycles de dialogue national intra-palestinien au Caire en février et mars sur la tenue de ces élections législatives.