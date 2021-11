Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) est arrivée lundi à Mogadiscio, capitale de la Somalie, pour une série d'entretiens avec les dirigeants de ce pays, a annoncé la Mission de l'UA en Somalie (AMISOM). La délégation, menée par l'ambassadeur d'Egypte en Ethiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Mohamed Fad, a prévu de rencontrer des responsables du gouvernement somalien de premier plan dont le président Mohamed Farmajo et le Premier ministre Mohamed Roble, a indiqué l'AMISOM. «Ils rencontreront également des partenaires internationaux et des organisations de la société civile», a déclaré l'UA dans un bref communiqué. Il y a une semaine, le gouvernement somalien a ordonné à Simon Mulongo, représentant spécial adjoint en Somalie du président de la Commission de l'UA, de quitter le pays «pour avoir participé à des activités incompatibles avec son mandat à la tête de l'AMISOM». L'expulsion de M. Mulongo est due à l'impasse actuelle entre la Somalie et l'UA sur la proposition d'une mission de stabilisation conjointe UA-ONU pour superviser les opérations de paix à laquelle s'oppose énergiquement Mogadiscio.