Une délégation de la chambre des représentants du Bélarus s'est rendue, hier, à Damas pour suivre l'élection présidentielle prévue le 26 mai prochain en Syrie, ont rapporté des médias locaux. En réponse à l'invitation de l'Assemblée du peuple syrienne, la Chambre des représentants du Bélarus a composé une délégation pour qu'elle participe au suivi du scrutin présidentiel en Syrie, prévu le 26 du mois en cours, selon l'agence de presse syrienne (SANA). La délégation, arrivée, hier, à Damas, comprend un certain nombre de membres du parlement et de spécialistes dans le domaine des élections. Les élections présidentielles syriennes se tiendront le 26 mai, mais Les Syriens de l'étranger ont commencé à voter le 20 mai. Trois candidatures ont été validées, rapporte la même source. Outre celle du président sortant Bachar al-Assad, celle de l'ancien ministre Abdallah Salloum Abdallah et celle de Mahmoud Mareï, membre de l'opposition. L'élection présidentielle du 26 mai intervient dans un contexte d'effondrement économique, marqué par une dégringolade de la monnaie nationale face au dollar et une forte inflation. Le scrutin sera le deuxième organisé depuis le début en 2011 d'un conflit dévastateur qui a fait plus de 388.000 morts.