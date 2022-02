Des réformes budgétaires pour garantir la viabilité de la dette, reconstruire le secteur financier, réformer des entreprises publiques et lutter énergiquement contre la corruption: le FMI a présenté vendredi une feuille de route détaillée pour le Liban.

«La nature sans précédent et complexe de la crise libanaise nécessite un programme complet de réformes économiques et financières pour stabiliser l'économie, s'attaquer à des difficultés bien ancrées et jeter les bases d'une croissance durable et soutenue», a résumé Ramirez Rigo, qui a dirigé une mission virtuelle du 24 janvier au 11 février.

Le Fonds monétaire international a une nouvelle fois souligné qu'il n'apporterait son soutien financier que si le gouvernement libanais consentait à mettre en oeuvre des réformes ambitieuses nécessaires pour extirper le pays du marasme économique dans lequel il est plongé. L'Etat libanais a fait défaut sur sa dette souveraine en 2020, une première dans son histoire. «Au cours de la mission, des progrès ont été accomplis pour convenir des domaines de réformes nécessaires, bien qu'il reste du travail à faire pour les traduire en politiques concrètes», a ajouté M. Rigo.

Le FMI a souligné que «la coopération avec les autorités allait se poursuivre au cours des prochaines semaines». L'institution de Washington recommande au gouvernement d'agir avant même la mise en oeuvre d'un plan de réforme.

«Des actions énergiques en amont sont nécessaires pour commencer à redresser l'économie et rétablir la confiance», a-t-elle souligné. Sur les réformes, il préconise pour les entreprises publiques de cibler «le secteur de l'énergie afin de fournir de meilleurs services sans épuiser les ressources publiques». S'agissant du secteur financier, il relève «l'ampleur sans précédent des pertes du secteur financier qui devraient être traitées de manière transparente (...) en protégeant les petits déposants, comme déjà envisagé par les autorités».

Le Fonds estime enfin que le budget d'urgence 2022 «offre l'occasion de commencer à remédier à la situation budgétaire désastreuse tout en tenant compte des contraintes de financement». Rigo exhorte à «une action décisive (...) pour s'attaquer au problème profondément enraciné de la corruption et pour renforcer la transparence, notamment en accélérant le lancement de la commission des marchés publics et en levant la loi sur le secret bancaire ou en la modifiant conformément aux meilleures pratiques internationales».

Le Liban est confronté depuis bientôt deux ans à une crise multiforme, aggravée par la pandémie de Covid-19. Au plan politique, la convocation d'élections législatives a aggravé le fossé entre les forces en présence, laissant entrevoir une situation de blocage qui n'a fait qu'exacerber les contraintes socio-économiques dans un pays où l'électricité fait cruellement défaut alors que les besoins alimentaires et médicamenteux ont atteint des niveaux alarmants.

Dans un tel contexte, le Liban a impérativement besoin d'un prêt de l'institution financière mondiale mais celle-ci le conditionne, comme d'habitude, à une panoplie de mesures drastiques dont on pense qu'elles vont lourdement peser sur l'équilibre ethno-politique du pays, voire provoquer une inévitable implosion. C'est pourquoi l'appel du président Aoun à un consensus aussi large que possible pour sauver le pays prend-il toute sa mesure face aux dangers réels qu'affronte le peuple libanais dans toutes ses composantes.