La nouvelle est tombée, hier, comme un couperet: le Mali a donné 72 heures à l'ambassadeur de France, Joel Meyer, pour quitter le pays. Voilà plusieurs semaines que les tensions sont allées crescendo entre Bamako et Paris, les dirigeants français multipliant sans cesse les mises en garde et en accusation des nouvelles autorités maliennes, accusées d'avoir appelé à la rescousse les paramilitaires du groupe russe Wagner. Celles-ci ont beau réfuter l'accusation, rien n'y fait. De malentendus en malentendus, la crise a atteint, hier, son paroxysme et les deux pays abordent une étape charnière dans la brouille qui les oppose depuis août 2020, lorsque l'ancien président, Ibrahim Boubacar Keita, a été écarté du pouvoir, au motif que l'insécurité avait atteint des niveaux insupportables dans tout le pays, par ailleurs confronté à une double crise économique et épidémiologique. Une crise qui a conduit l'Algérie à manifester, sans délai et à plusieurs reprises, sa solidarité avec le peuple malien frère en envoyant des avions-cargos de l'ANP chargés de vivres et de médicaments dont d'importantes quantités de vaccins anti-Covid.

«Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour (...), l'ambassadeur de France à Bamako, son excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale (et) qu'il lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national, dans un délai de 72 heures», a donc annoncé un communiqué, lu à la télévision d'État. La décision, expliquent les autorités maliennes, découle des multiples «déclarations hostiles» de responsables français, dont la dernière en date, aura été celle du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Elle illustre le nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France, ancienne puissance coloniale très présente dans la région d'Afrique de l'Ouest et engagée militairement dans l'ensemble du Sahel, depuis 2013, avec des forces telles que Serval et Barkhane. La nette dégradation des relations entre Bamako et Paris s'est accélérée au cours des dernières semaines, marquée par l'ampleur des sanctions décidées au niveau de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest à l'encontre du Mali qui en est membre. Fermeture des frontières, gel des avoirs, interdiction du commerce, excepté celui des denrées de première nécessité: pris à la gorge, le Mali s'est retrouvé confronté à une situation inédite et les déclarations, quelque peu décalées, de responsables français de la diplomatie ou des Armées n'ont pas contribué à apaiser les esprits, loin de là. Le fait est que le Mali reste tributaire d'une crise sécuritaire et politico-économique préoccupante et cela constitue un sujet de préoccupation majeure pour l'Algérie, en tant que pays voisin, d'abord, et en sa qualité de membre prépondérant au sein de l'Union africaine appelée à davantage de solidarité avec les peuples de la région sahélienne, sans exclusive aucune.