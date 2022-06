Des individus armés ont fait irruption, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la commune de Seytenga dans la région du Sahel au Burkina Faso, pour s’en prendre aux populations civiles, a annoncé dimanche le gouvernement burkinabè dans un communiqué. Selon les premières informations à la disposition du gouvernement, cette situation a provoqué un déplacement des populations de cette localité vers la commune de Dori, également dans la province du Séno, indique la même source. « Les unités d’intervention ont été déployées dans la zone en vue d’évaluer la situation et de procéder aux opérations de sécurisation», a assuré le gouvernement, indiquant qu’un bilan officiel ne pouvait être établi à ce stade au regard de la complexité de la situation. « Un bilan précis est en train d’être dressé par les services compétents et le gouvernement s’emploiera en temps utile et en toute responsabilité à informer l’opinion sur ces événements tragiques de Seytenga», a conclu le gouvernement burkinabè.