Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a installé une commission de rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, rapportent des médias maliens. Selon l'agence de presse malienne (AMAP), la commission est composée de 25 membres dont un président et deux rapporteurs, avec une diversité de profils. Elle aura la charge de maintenir l'inclusivité dans la démarche à adopter pour la rédaction de l'avant-projet de Constitution. «C'est un insigne honneur pour nous d'avoir été choisis pour oeuvrer à l'élaboration d'un acte majeur dans le processus de refondation de l'Etat engagé par les autorités de la Transition», s'est réjoui le président de la commission, Fousseyni Samaké. Ce dernier a, par ailleurs, assuré de «l'engagement total des membres de la commission de procéder à une large consultation des forces vives de la nation et à tout mettre en oeuvre pour accomplir la noble mission de haute portée pour notre pays». Le président Assimi Goïta a rappelé de son côté que «le processus s'inscrit dans la logique des Assises nationales de la refondation (ANR) qui ont décidé, conformément à la volonté du peuple souverain, de procéder à l'élaboration de la nouvelle Constitution». «En raison de la détermination du peuple malien à dénoncer la mauvaise gouvernance et l'injustice sociale, les institutions démocratiques ne devaient aucunement servir d'alibi pour maintenir prisonnière la couche essentielle de la population. Au sein de laquelle est vivement ressenti le besoin d'une nouvelle Constitution, gage d'un lendemain meilleur et source d'apaisement socio-politique de la République», a-t-il ajouté. «C'est pour donner corps à cet important projet que j'ai décidé de créer une commission de rédaction de l'avant-projet de la Constitution dont les membres ont été choisis selon des critères de compétence, d'engagement patriotique, et d'impartialité», a-t-il assuré. L'équipe de Fousseyni Samaké devra rendre sa proposition dans deux mois, d'après l'agence malienne.