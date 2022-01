Une centaine de partis politiques guinéens ont créé une plate-forme qui présentera une position commune à la junte au pouvoir sur le calendrier d’un retour des civils à la tête du pays, a dit lundi le chef de la principale formation, Cellou Dalein Diallo. Dénommée «Collectif des partis politiques» (CPP), la nouvelle coalition a été lancée au cours d’une conférence de presse à Conakry. «Cent vingt-huit partis politiques ont adhéré et signé un document de participation», a déclaré Cellou Dalein Diallo, leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Un mémorandum qui comportera la position du CPP sur le calendrier de la transition sera soumis au Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), la junte au pouvoir, a-t-il dit.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) exige des élections dans les prochains mois, après le coup d’état en septembre, et réclame un calendrier pour le retour des civils au pouvoir. Elle a suspendu la Guinée de ses instances et des sanctions individuelles ont été infligées aux membres de la junte.