Déluge de feu en Palestine. Sans discernement aucun, sans se soucier du sort des populations civiles, l'armée d'occupation israélienne poursuit son carnage par des bombardements sauvage à Ghaza.

Dix membres d'une même famille palestinienne ont été tués, hier matin, dans un bombardement israélien à l'ouest de la bande de Ghaza, ont annoncé les secours palestiniens. Parmi les victimes, se trouvaient huit enfants et deux femmes, tués alors qu'ils se trouvaient dans leur immeuble de trois étages situé dans le camp de réfugiés Al Shati, selon ces sources paramédicales à Ghaza. «Ils (les enfants) étaient en sécurité dans leur maison, ils ne portaient pas d'armes, ils n'ont pas tiré de roquettes», a témoigné Mohammad Abou Hatab, le père des huit enfants, à l'hôpital Shifa de la ville de Ghaza.

«Les enfants ont été tués alors qu'ils portaient leurs habits de l'Aïd El Fitr», a ajouté ce père dans un total désarroi. Intenses et d'une rare violence, les explosions audibles sur un rayon de 20 kilomètres, renseignent sur la nature des armes très puissantes utilisées par les forces d'occupation. Aucune cible n'est épargnée.

Hier, l'immeuble de 13 étages abritant les locaux de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press (AP) dans la bande de Ghaza a été pulvérisée par un missile de l'armée siuoniste. «Une frappe israélienne a dévasté la tour qui abrite les bureaux d'AP dans la ville de Ghaza», a écrit sur Twitter Jon Gambrell, un journaliste de l'agence américaine. «L'armée a prévenu le propriétaire de la tour dans laquelle AP a ses locaux qu'elle serait ciblée» par une frappe, a-t-il écrit peu de temps avant.

La chaîne Al-Jazeera a confirmé sur Twitter que ses locaux étaient dans ce bâtiment et a retransmis en direct les images de la tour qui s'effondrait dans un nuage de poussière.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas réagi à ces informations dans l'immédiat. C'est dans cette situation de guerre qui prévaut à Ghaza que l'administration Biden tente une médiation en envoyant son émissaire pour des pourparlers. Le haut responsable du département d'Etat américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hady Amr, doit rencontrer, aujourd'hui, des dirigeants israéliens à Jérusalem et se rendre à Ghaza pour des entretiens avec des responsables palestiniens. Il souhaite encourager les deux parties pour parvenir à un «calme durable», a déclaré la porte-parole adjointe du département d'Etat, Jalina Porter. Fidèles alliés d'Israël, les Etats-Unis ont été critiqués pour ne pas avoir fait plus pour mettre fin à la violence après avoir bloqué une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui était prévue vendredi. À ces efforts diplomatiques, s'ajoutent plusieurs manifestations à travers le monde dénonçant ce génocide commis par les Israéliens contre le peuple palestinien.

Des milliers de Citoyens ont crié leurs colers à Paris, Londres, Madrid et Berlin. Près de 2.500 personnes ont défilé samedi dans le calme dans le centre de Madrid pour une fin rapide des violences dans les territoires palestiniens occupés où l'armée sioniste mène une agression contre les Palestiniens ayant fait au moins 136 martyrs dont plusieurs enfants, selon la police nationale. «Le silence des uns est la souffrance des autres», «El Qods occupée capitale éternelle de Palestine», pouvait-on lire sur les banderoles et pancartes brandies par les manifestants, parmi lesquels un grand nombre de jeunes femmes «Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide!», ont-ils scandé en remontant de la gare d'Atocha à la place de Sol.

Beaucoup de jeunes étaient enveloppés dans des drapeaux palestiniens. «Ils sont en train de nous massa-crer. Nous sommes dans une situation dans laquelle la Naqba (la «catastrophe» en arabe) se poursuit en plein XXIe siècle», a déclaré Amira Cheikh-Ali, 37 ans, fille de réfugiés palestiniens, faisant référence à l'exode des Palestiniens en mai 1948. «Nous voulons demander à l'Espagne et aux autorités européennes de ne pas collaborer avec l'entité sioniste, car elles collaborent par leur silence» sur les violences en cours au Proche-Orient, a expliqué pour sa part Ikhlass Abousousiane, 25 ans, infirmière, comme de nombreux participants à la manifestation. Entre-temps, les pays arabes, se murent dans un silence presque complice, à l'exemption de l'Algérie qui a condamné dans les termes les sévères ces bombardements réaffirmant sa position de soutien indéfectible pour la cause palestinienne.