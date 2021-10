Une attaque a fait cinq blessés légers vendredi dans l’aéroport de Jazan, en Arabie saoudite près de la frontière du Yémen, selon les médias officiels saoudiens.»Un projectile hostile est tombé sur l’aéroport du Roi Abdallah», selon un communiqué de la Coalition pour restaurer la légitimité au Yémen, cité par l’agence officielle Saudi Press Agency (SPA), qui ne donne pas de détail supplémentaire. Plusieurs attaques ont récemment visé des cibles saoudiennes. Elles ont été attribuées aux forces houthies qui combattent la coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen. Mercredi, quatre travailleurs ont été blessés après que la coalition eut intercepté un drone chargé d’explosifs visant l’aéroport saoudien d’Abha, ont rapporté les médias d’Etat. Par ailleurs, l’émissaire des Etats-Unis pour le Yémen a lancé une nouvelle tentative de mettre fin à la guerre dans ce pays avec une tournée régionale qui le mènera notamment en Arabie saoudite, accusée d’avoir tout fait pour saborder une enquête sur les violations des droits humains pendant le conflit. Tim Lenderking est arrivé vendredi en Jordanie et se rendra en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis et à Oman, a indiqué le département d’Etat américain. L’émissaire va tenter de trouver «une aide immédiate» pour les Yéménites lors de discussions sur les combats autour de la ville de Marib entre les troupes pro gouvernementales soutenues par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, et les rebelles Houthis alliés à l’Iran.L’offensive des rebelles «exacerbe la crise humanitaire, tue des civils et va à l’encontre du consensus international sur le besoin urgent d’une résolution pacifique du conflit», selon le département d’Etat. Jeudi, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a refusé de prolonger le mandat des experts chargés d’enquêter sur les violations des droits humains au Yémen après ce que des militants ont décrit comme une intense campagne de lobbying de l’Arabie saoudite. Les Etats-Unis ont dit qu’ils avaient soutenu «avec force le renouvellement du mandat».