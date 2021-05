La Coalition du Golfe a annoncé, hier matin, avoir déjoué une attaque des Houthis, menée avec une «embarcation piégée», dans le sud de la mer Rouge. La Coalition a déclaré qu’elle a déjoué «une attaque imminente hostile» du mouvement Ansarullah (Houthis), selon l’agence saoudienne SPA. La Coalition, dirigée par l’Arabie saoudite, a ajouté que «les Houthis continuent de menacer les lignes maritimes et le commerce mondial». Depuis 2015, le Yémen est le théâtre d’un conflit entre les forces gouvernementales et les Houthis qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa et le port de Hodeïda.