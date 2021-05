«La situation épidémiologique en relation avec la propagation du nouveau coronavirus est toujours alarmante et exige encore le plus haut degré de la vigilance», a mis en garde vendredi Fayçal Ben Salah, directeur général de la santé au ministère tunisien de la Santé, cité par l'agence TAP. Dans une déclaration, Fayçal Ben Salah a argumenté ces craintes par l'enregistrement d'un taux de mortalité de plus de 50 cas par jour, en plus de la présence de plus de 600 patients en réanimation. Il a expliqué que l'enregistrement d'une certaine amélioration de la situation sanitaire en général a, certes, atténué la pression mais cela «ne veut pas, toutefois, dire que le degré des risques n'est pas élevé». D'après lui, les autorités sanitaires de son pays «se préparent actuellement à une quatrième vague de propagation de la COVID-19 que la Tunisie pourrait traverser bientôt».

A noter que la Tunisie a réceptionné, vendredi, 256.000 nouvelles doses du vaccin Pfizer, dans le cadre de l'initiative Covax, supervisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Avec ce quatrième lot, le nombre de doses attribuées à la Tunisie dépasse les 600.000 doses dont 347.000 du vaccin américain de Pfizer et 256.000 d'AstraZeneca. «Les quantités de vaccins reçues par la Tunisie, dans le cadre de l'initiative Covax, ont permis de vacciner 3% des Tunisiens (...) l'OMS espère que 20% des Tunisiens soient vaccinés d'ici la fin de 2021», a déclaré le représentant de l'OMS, Yves Souteyrand, à cette occasion. Pour le directeur général de la santé, Fayçal Ben Salah, le vaccin contre la COVID-19 «permet une immunité d'une durée de 8 mois (...) des données scientifiques augurent d'une possibilité d'administrer une 3e dose». Durant les dernières 24 heures, le ministère tunisien de la Santé a signalé 1.702 nouveaux cas positifs et 62 décès pour un total de 341.952 cas confirmés et 12.513 décès.