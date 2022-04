Les forces sécuritaires tunisiennes ont pu intercepter un élément terroriste, de nationalité étrangère, actif dans la branche médiatique de organisation terroriste autoproclamée «État islamique» (Daesh), a indiqué samedi le ministère tunisien de l'Intérieur. D'après le service de communication du ministère, des unités de la direction antiterroriste et de l'Unité spécialisée de la Garde nationale ont appréhendé cet individu dans le cadre d'une opération conjointe, supervisée directement par le parquet auprès du pôle judiciaire antiterroriste. L'élément terroriste arrêté a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique et est actif dans sa branche médiatique, a affirmé le ministère tunisien de l'Intérieur, ajoutant que cet individu était arrivé sur le sol tunisien afin de préparer son transfert vers l'un des pays voisins, en coordination avec des éléments terroristes en Syrie. À l'issue des investigations, le parquet du pôle judiciaire antiterroriste a donné ses instructions pour lancer une enquête en plus de l'émission d'un mandat de dépôt à l'encontre de l'élément terroriste.