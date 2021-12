L'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) tiendront un sommet les 17 et 18 février à Bruxelles, a annoncé jeudi à Paris le président français Emmanuel Macron. Parmi «plusieurs axes», le chef de l'Etat français a appelé à «refonder un New Deal, économique et financier avec l'Afrique», notamment pour «aller au bout de cette solidarité à l'égard des Africains», en rappelant «qu'entre 2020 et 2025, il y a 300 milliards d'euros de besoins de financement pour les économies africaines, car elles ont des conséquences économiques et financières de la Covid-19 à gérer».»L'Europe doit dans les instances internationales porter une stratégie commune avec l'Afrique, pour permettre cette solidarité», a poursuivi. Emmanuel Macron, lors d'une allocution présidentielle depuis l'Elysée. Emmanuel Macron a encore indiqué vouloir «développer un véritable agenda sanitaire qui consiste à déployer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort des structures de production de vaccins et de production». A noter que le sommet UA/UE aura lieu pendant la présidence française de l'Union européenne.