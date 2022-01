Près de trois Espagnols sur quatre considèrent que le Sahara occidental doit être un territoire «totalement libre» et «indépendant» du Maroc, selon les chiffres publiés par un site spécialisé dans les sondages en Espagne et en Europe. Au total, 70,7% des participants au sondage sur un échantillon de plus de 120.000 personnes de différentes obédiences politiques estiment que le Sahara occidental «devrait être reconnu comme un territoire totalement libre indépendant», précise le site espagnol Electomania. Selon le même sondage, 54,4% sur l'échantillon objet de Sandage estiment que l'Espagne doive soutenir les sahraouis dans leur lutte et leur guerre contre l'occupant marocain. Ce sondage confirme l'élan de solidarité dont jouit la cause sahraouie au sein de la société civile en Espagne qui n'a eu de cesse de manifester son soutien en faveur de l'indépendance de la dernière colonie en Afrique. En mai dernier, de grandioses marches ont été organisées à travers toute l'Espagne, et les marcheurs (représentants de la société civile, partis politiques et syndicats...) avaient sillonné plusieurs villes du pays avant de converger vers Madrid le 19 juin. Cette action commune, organisée dans toute l'Espagne, visait en plus de mobiliser la société en faveur de la cause sahraouie, d'envoyer un signal d'alarme au gouvernement espagnol et de mettre à l'agenda politique, le rôle clé du pays en tant que puissance administrante du Sahara occidental. Elle se voulait également un moyen d'obtenir le maximum de soutien des médias pour briser le black-out imposé par le Régime du Makhzen marocain pour dissimuler la situation de guerre au Sahara occidental et les violations des droits de l'Homme par les forces d'occupation marocaines dans les territoires occupés. Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.