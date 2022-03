Le régime marocain du Makhzen a reçu une première visite d'une délégation militaire israélienne. Cela consacre la normalisation avec une force d'occupation, accusée par le représentant de l'ONU de pratiquer l'Apatheid contre le peuple palestinien. C'est dire que le Makhzen ne se soucie outre mesure des intérêts de son peuple et ceux de la région de l'Afrique du Nord en général. La rencontre a été dévoilée par un haut responsable des Forces armées royales (FAR). La visite de la délégation militaire de l'entité sioniste a été corroborée par «Une réunion du travail qui s'est tenue au siège de l'état-major pour développer la coopération entre les deux pays», précisent les sources proches de cet événement inédit.

Le régime marocain affiche clairement sa démarche de soumission à la volonté du sionisme et ses plans néocolonialistes et qui visent la déstabilisation de la région de l'Afrique du Nord dont l'Algérie est un acteur prépondérant. La rencontre envisage une démarche de «coopération étendue» allant jusqu'à la création d'une «commission militaire mixte». Les sources affirment que l'objectif de cette rencontre est d'asseoir une stratégie commune entre le Makhzen et Israël dans la perspective «de mettre en oeuvre un mécanisme qui permet aux deux parties de participer à des manoeuvres militaires internationales conjointes». La messe est dite, le Makhzen ne cache plus sa vassalité avec l'entité sioniste. Les informations répercutées à propos de cette visite qui requiert l'anonymat révèlent la venue d'une «mission militaire israélienne non annoncée et qui s'est achevée jeudi.Elle s'est déroulée en parallèle d'une visite sans précédent des dirigeants d'Israël Aerospace Industries (IAI), le premier groupe aéronautique public israélien (civil et militaire)», précise-t-on.

Il ne reste plus rien au Makhzen que de livrer le Maroc et son peuple à la volonté expansionniste d'Israël et par ricochet, brader le peu qui reste d'une souveraineté qui n'était autre qu'une suzeraineté à la solde des grands prédateurs néocolonialistes. Cette évolution qui suscite les remous et des peurs à la fois au sein de la classe politique et de la société civile marocaine, a poussé des personnalités et les observateurs des affaires marocaines à dire que «l'accélération du rythme de normalisation est vue comme une véritable menace pour le peuple marocain et la région de l'Afrique du Nord». Les déclarations et les dénonciations se succèdent à l'égard du Makhzen et ses dérives et trahisons qui se font sur le dos de son peuple qui refuse cette situation qu'on lui impose par la force et le recours à la répression violente. La classe politique marocaine est sortie de son silence pour avertir l'opinion publique nationale et internationale de la gravité des décisions prises par le régime marocain du Makhzen en soulignant que «la normalisation avec l'entité sioniste constitue une menace pour le Maroc, plus qu'elle ne l'est pour la Palestine, en raison des dimensions dangereuses qu'elle a prises, notamment les tentatives persistantes d'inculquer la pensée et la culture sionistes au sein de la société marocaine pour oblitérer son identité», indique-t-on. Le Maroc va derechef vers l'impasse et la crise à cause des décisions qui vont à l'encontre des intérêts du peuple marocain livré à lui-même et plongé dans la pauvreté extrême et la misère noire. La énième traîtrise du régime marocain du Makhzen en signant des accords de coopération militaire avec l'entité sioniste, aura des retombées néfastes à l'intérieur du Maroc d'abord, et à l'extérieur, à savoir la région de l'Afrique du Nord. Les conséquences ne vont pas tarder à s'exprimer,alors que l'enjeu de la sécurité et de la stabilité de la région est réellement menacé.