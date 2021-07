Un responsable palestinien a dénoncé samedi ce qu'il a appelé l'inaction de la communauté internationale face aux violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens. A la radio «Voix de Palestine», l'émissaire de la Palestine auprès des Nations unies, Riyad Mansour, a dit que «l'inaction internationale autorise Israël à faire ce qu'il veut dans les territoires palestiniens sans être puni». Il a ajouté que l'entité sioniste poursuit ses actions illégales contre les Palestiniens, principalement la construction de colonies à El-Qods-Est et en Cisjordanie, et le maintien du blocus imposé à la bande de Ghaza.

M. Mansour a annoncé que le 28 juillet, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir une session pour un dialogue ouvert sur le conflit israélo-palestinien. Parallèlement, Saleh Ra'fat, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, a dit aux journalistes que les assauts de l'entité sioniste contre les Palestiniens se poursuivent et ne s'arrêtent jamais. «Les soldats israéliens ont tué vendredi soir un jeune homme de 17 ans. Les mesures israéliennes se poursuivent chaque jour contre notre peuple en Cisjordanie, à El-Qods-Est et dans la bande de Ghaza», a expliqué M. Ra'fat. Il a ajouté que les contacts palestiniens se poursuivent avec la Cour pénale internationale, les institutions internationales et les pays amis «pour imposer des sanctions à l'entité sioniste afin de le forcer à mettre fin aux violations en Palestine».