Un responsable associatif libyen a été enlevé dans la capitale Tripoli par des hommes armés non identifiés après avoir appelé à manifester en faveur des élections législatives et présidentielles prévues en décembre, a indiqué l'ONU.Imad al-Harathi, président de la Ligue nationale des jeunes, «aurait été enlevé par des inconnus armés dans son bureau à Tripoli le 26 septembre», a affirmé la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), dans un communiqué publié tard mardi. Ce rapt fait suite à «son appel à manifester pacifiquement en faveur des élections du 24 décembre», a ajouté la mission onusienne. Se disant «préoccupée», la Manul a appelé à «la libération immédiate de M. Harathi et à une enquête rapide et approfondie sur son enlèvement». La Ligue nationale des jeunes est un organisme gouvernemental. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de chaos, marqué par l'existence de pouvoirs rivaux, des violences sanglantes et par la présence de milices, de combattants étrangers et de groupes terroristes. Après la fin des combats à l'été 2020, un gouvernement unifié et transitoire a été formé sous l'égide de l'ONU, avec pour objectif de tenir des élections législatives et présidentielle, le 24 décembre. Malgré les progrès enregistrés, la situation sécuritaire reste précaire. En juin, un représentant du Croissant-Rouge en Libye a été enlevé par des inconnus, dans l'est, contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar, où enlèvements et assassinats sont fréquents. Son sort demeure inconnu. Mi-août, un responsable gouvernemental libyen avait été quant à lui libéré, deux semaines après son enlèvement à Tripoli par des hommes armés non identifiés.