Programmée pour le 12 novembre prochain, la conférence de Paris sur la Libye semble déjà compromise. Outre la présence inattendue et catégoriquement rejetée par les dirigeants libyens de certaines délégations - dont celle de l'entité sioniste, invitée pour on ne sait quel prétexte -, il y a le fait que les objectifs, comme les moyens, mobilisés en faveur de la sortie de crise du pays maghrébin demeurent, à ce jour, très flous. Ainsi, les observateurs voient dans cette rencontre une sortie sans conséquence sur les évènements qui agitent, actuellement, la scène politique et sécuritaire libyenne. Celle-ci connaît, depuis quelques mois, une tumultueuse agitation, dont le sujet fondamental concerne la tenue des élections prévues le 24 décembre. A cet égard, la commission électorale nationale va organiser une conférence de presse, demain, pour présenter «les derniers développements» du processus électoral et il sera intéressant de savoir si, oui ou non, les difficultés inhérentes à la tenue simultanée de la présidentielle et des législatives, selon le calendrier initialement fixé par le Forum de dialogue politique libyen (FDPL), ont été résolues.

A la faveur de cette conférence de presse, la commission électorale fera également le point sur les préparatifs dont elle a déjà affirmé qu'ils sont parachevés et qu'elle est prête à engager le processus, dans les délais prescrits, pariant sur l'événement du 24 décembre, quelles que soient sa nature et ses exigences particulières. Le conseil de la commission annoncera, à cette occasion, l'ouverture de la liste aux candidats de l'élection présidentielle et des législatives et il indiquera la démarche pour l'obtention de la carte d'électeur. Autant dire que le processus sera enclenché dès ce dimanche et que les dés seront jetés malgré le fait que nombre d'inconnues pèsent encore sur les conditions effectives de ces opérations.

Outre les divergences, agitées de part et d'autre, sur la simultanéité des élections présidentielle et législatives dont on sait qu'elle oppose le Parlement de Tobrouk au Haut Conseil d'Etat basé à Tripoli, notamment il a la question du retrait des forces étrangères et mercenaires toujours présents sur le territoire libyen, un pas considérable ayant été franchi lors de la récente réunion du comité militaire mixte 5+5 qui a obtenu un calendrier d'évacuation des mercenaires soudanais, tchadiens et...et qui travaille à généraliser et accélérer le départ des autres nationalités. Voici deux jours à peine, le Forum national d'appui aux élections, basé à Tripoli, a réaffirmé l'obligation pour toutes les parties libyennes de souscrire à la simultanéité des présidentielle et législatives directes du 24 décembre prochain, preuve que la question est encore loin d'être tranchée et qu'il faut s'attendre, les jours prochains, à quelques surprises. Cela étant, les ministres des AE algérien, tunisien et libyen, réunis à Alger, le 1er novembre dernier, ont souligné, avec constance et abnégation, le droit du peuple frère libyen à une maîtrise réelle et inclusive de son destin.