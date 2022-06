Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a, pour la première fois depuis le début du conflit au Tigré, il y a 19 mois, ouvert publiquement la voie à des négociations. Contextes sécuritaire, économique et humanitaire en Éthiopie l'y contraignent, avec le risque de s'aliéner ses anciens alliés. Les armes se sont globalement tues au Tigré depuis une trêve en mars. Gouvernement et rebelles du TPLF (Front de libération du peuple du Tigré) savent une victoire militaire impossible mais le statu quo n'arrange personne. Ce processus de négociations est «le résultat de longs mois d'impasse n'ayant laissé aux deux parties aucune option satisfaisante», affirme Ben Hunter, analyste Afrique de l'Est au cabinet d'analyses de risques Verisk Maplecroft. Côté TPLF, la situation humanitaire catastrophique au Tigré «rend à elle seule (le statu quo) non viable», explique à l'AFP Awet Weldemichael, expert de la Corne de l'Afrique à la Queen's University (Canada). Les convois humanitaires vers le Tigré ont repris depuis avril, mais l'aide acheminée est, selon l'ONU, insuffisante et la région, reconquise pour l'essentiel par le TPLF courant 2021, reste privée d'électricité, télécommunications, services bancaires ou carburant. Abiy Ahmed subit, lui, d'intenses pressions diplomatiques, notamment des Etats-Unis - où deux projets de sanctions sont à l'étude - à l'heure où l'économie éthiopienne souffre et où une grave crise alimentaire, causée notamment par l'une des pires sécheresses de l'histoire récente, rend vitale l'aide internationale. L'inflation a à nouveau battu des records en mai (37,2%, et 43,9% pour les seuls produits alimentaires), tandis que les réserves en devises fondent.»La guerre est au coeur du désastre économique actuel», souligne Awet Gebremichael: coût intrinsèque, perte de productivité et «beaucoup de partenaires internationaux (...) hésitent à injecter les devises, dont le pays a besoin, dans une économie ravagée par la guerre». Abiy Ahmed fait aussi face à de nouveaux fronts. «La marge de manoeuvre d'Abiy se réduit en raison de l'escalade du conflit en Oromia», sa région natale, la plus peuplée et la plus vaste du pays, estime Ben Hunter.

L'armée tente d'y endiguer le regain d'activité de l'Armée de libération oromo (OLA), classée «organisation terroriste» par les autorités et alliés depuis l'an dernier avec le TPLF. En attaquant mardi la capitale de la région de Gambella, frontalière de l'Oromia, l'OLA «a démontré sa capacité à attaquer un centre administratif régional», une première et le signe d'une «nette escalade», analyse Ben Hunter. Le Premier ministre fait également face à un mécontentement croissant en Amhara, deuxième région la plus peuplée, frontalière du Tigré. Les milices locales Fano, notamment, ont épaulé l'armée fédérale au Tigré et les nationalistes Amhara, mécontents que le Premier ministre ait renoncé à anéantir le TPLF, le suspectent désormais de vouloir faire la paix à leurs dépens. «Les négociations en cours en coulisses (...) entre le TPLF et Abiy ne prennent pas en compte (...) les inquiétudes des Amharas», décryptait récemment Tewodrose Tirfe, un des fondateurs de l'Association Amhara d'Amérique, basée aux Etats-Unis. Principales inquiétudes, les zones de Wolkait et Raya, revendiquées par les Amharas depuis que le TPLF les a intégrées au Tigré lorsqu'il a pris le pouvoir en 1991. Passées sous contrôle Amharas à la faveur du conflit, ces deux zones «sont des lignes rouges pour les Amharas» et les Fano sont prêtes à «combattre» Abiy si elles sont franchies, avertit-il, alors que le TPLF conditionne, lui, toute solution à la crise à un retour à la situation pré-conflit.

Ce mécontentement en Amhara explique, selon lui, les milliers d'arrestations menées depuis mi-mai dans la région: des déserteurs et des criminels, selon le gouvernement; des «voix divergentes», tels que miliciens Fano, opposants, journalistes ou universitaires, affirme Tewodrose Tirfe. Pour Abiy Ahmed, satisfaire le TPLF sans mécontenter ses alliés ni menacer son propre pouvoir relève du grand écart. Actuellement occupé par les forces amhara et érythréennes, le «Tigré occidental est une partie non négociable du Tigré», a ainsi fait savoir le TPLF. Or, «Abiy aura du mal à persuader les nationalistes amhara de céder le contrôle du Tigré occidental, car ils estiment que c'est historiquement une terre amhara», souligne Ben Hunter. Et accorder au TPLF la large autonomie politique qu'il réclame risque de susciter les revendications similaires d'autres régions et affaiblir le pouvoir de Abiy. Quant à l'Érythrée, ennemie historique du TPLF et alliée d'Addis- Abeba au Tigré, son président «Issaias Afeworki veut défaire militairement le Tigré tout en affaiblissant l'Éthiopie et va tenter d'entretenir le feu», estime Ben Hunter. «Abiy court les mêmes risques que quiconque commence un conflit avec une équipe mais tente ensuite unilatéralement de faire la paix avec l'adversaire», constate Awet: «Le mieux serait qu'il essaie d'amener tous ses alliés à s'asseoir avec le TPLF, plutôt que d'y aller tout seul.»