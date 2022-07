L'Autorité de l'aviation civile saoudienne «annonce sa décision d'ouvrir l'espace aérien du royaume à tous les transporteurs aériens» remplissant les conditions réglementaires de survol, a-t-elle fait savoir dans un communiqué sur Twitter. Elle a précisé que cette décision avait été prise pour «consolider la position du royaume en tant que hub mondial». L'Arabie saoudite et les Etats-Unis sont liés par un partenariat de longue date en matière de sécurité, même si plusieurs crises ont émaillé leurs relations. Joe Biden était, hier, pour la première fois en tant que président américain dans ce pays. Il a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salmane, tournant la page de la brouille ayant suivi l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. La guerre en Ukraine a propulsé les cours du pétrole à des niveaux record et Washington veut notamment obtenir du royaume saoudien qu'il accroisse ses exportations. La découverte à la fin des années 1930 de vastes réserves de pétrole sous les sables du désert saoudien donne au royaume le rang de partenaire vital pour les Etats-Unis, avides d'or noir. Le 14 février 1945, leur partenariat est scellé lors d'une rencontre historique entre le roi Abdel Aziz ben Saoud et le président Franklin D. Roosevelt. Le pacte assure au royaume une protection militaire contre un accès privilégié au pétrole. Le 16 octobre 1973, dix jours après le début de la guerre israélo-arabe, les pays arabes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) menés par Riyadh font du pétrole une arme, augmentant son prix de 70% et imposant un embargo pétrolier (octobre 1973 - mars 1974) aux soutiens d'Israël, notamment les Etats-Unis. Après l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein en août 1990, l'Arabie saoudite autorise le déploiement de centaines de milliers de militaires américains sur son sol. Le pays va servir de base à la coalition internationale, dirigée par Washington, qui chasse les troupes irakiennes. À partir du Koweït, les avions de la coalition vont décoller pour faire respecter une «zone d'exclusion aérienne» au-dessus du sud de l'Irak, provoquant la colère des extrémistes saoudiens qui mènent deux attentats anti-américains sur le sol saoudien dans les années 1990. Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, revendiqués par Al-Qaïda, les relations bilatérales connaissent leur revers le plus sérieux: 15 des 19 pilotes qui avaient détourné les avions et provoqué la mort de quelque 3 000 personnes étaient des Saoudiens. L'Arabie saoudite est accusée de financer en sous-main l'extrémisme islamiste. Washington transfère au Qatar le QG de ses forces aériennes dans le Golfe.

En octobre 2013, Riyadh annonce son refus de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU pour protester contre l'inaction du Conseil, mais aussi de Washington, face à la guerre en Syrie. L'Arabie saoudite, qui appuie la rébellion contre le président Bachar al-Assad, n'a pas caché sa colère après que le président Barack Obama a renoncé en septembre à des frappes contre le régime syrien. Peu après son installation à la Maison- Blanche, fin janvier 2021, Joe Biden appelle à la fin de la guerre au Yémen et interrompt les ventes d'armes à la coalition menée par Riyadh. Le 12 février, Washington retire les rebelles yéménites, appuyés par l'Iran, de sa liste des «organisations terroristes». Le 26, le rapport du renseignement américain sur le meurtre de Khashoggi est rendu public. Il accuse le prince héritier d'avoir «validé» l'assassinat, ce que l'Arabie dément. La Maison-Blanche indique que Joe Biden entend «recalibrer» la relation avec Riyadh et communiquera avec le roi Salmane, plutôt qu'avec MBS.