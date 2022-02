Deux jours durant, aujourd'hui, et demain, l'Union européenne reçoit l'Union africaine à Bruxelles, pour un sommet des dirigeants des deux continents qui sera, dit-on, «une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi». Ce sera la sixième édition d'une rencontre qui s'inscrit dans le sillage des autres sommets que l'UA enregistre depuis quelques années avec la Chine, d'abord, le Japon, la Russie et même la Turquie, ensuite. Car le continent «pauvre» a de quoi susciter de nombreuses convoitises, tant il recèle des richesses naturelles et une large perspective de développement socio-économique portée par une population jeune et déterminée. Si l'UE a longtemps joué les vierges effarouchées sur le plan de la migration, multipliant les barrières et les entraves pour contenir des vagues déferlantes en perpétuelle progression, elle mesure, aussi, le retard qu'elle a accusé par rapport à une Chine autrement plus conquérante et plus partisane de relations win-win, selon le terme à la mode.

Placé sous le thème «Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030», le sommet qui s'ouvre, aujourd'hui, devait avoir lieu en octobre 2020 mais il a dû être repoussé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Il a lieu en présentiel dans une capitale belge parée de ses beaux atours afin de conforter les promesses selon lesquelles les deux organisations continentales s'engagent à promouvoir une relation politique et, bien sûr, économique fondée sur «la confiance et la compréhension claire des intérêts mutuels». C'est ainsi que les dirigeants réunis autour de la table commune auront à débattre de la manière dont l'Europe et l'Afrique vont parvenir à «renforcer la prospérité». Entre autres objectifs, il est question d'un «ambitieux paquet d'investissements» qui veillera à prendre en compte les «défis mondiaux» tels que le changement climatique et la crise sanitaire du coronavirus. Figurent au menu, également, les outils et les mécanismes pour promouvoir la stabilité et la sécurité au moyen d'une «architecture renouvelée pour la paix et la sécurité», sans oublier pour autant la gouvernance.

C'est pourquoi sept thèmes ont été retenus pour des débats animés autour de sept tables rondes, dont celles de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. Les enjeux des opérations militaires au Sahel et des changements anticonstitutionnels dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest vont, aussi, figurer dans le menu, ainsi que ceux relatifs à la production des vaccins anti-Covid et de la promotion des systèmes de santé. Quant à la sempiternelle thématique de la croissance, il est certain qu'il y aura beaucoup de conversations d'autant que le secteur privé sera de la partie pour aborder l'intégration économique. Quant aux autres sujets comme l'éducation, la culture, la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l'agriculture et le développement durable, ils sont autant de sujets brûlants pour un continent africain qui est, hélas, encore loin de parvenir à garantir son autosuffisance alimentaire, malgré les engagements dessinés lors du 5e sommet de fin novembre 2017, à Abidjan.