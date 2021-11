Un Palestinien a été tué, hier, par les forces d'occupation israéliennes lors de «heurts» dans le nord de la Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Saddam Bani Odeh, 26 ans, est décédé à l'hôpital turc de Tubas, entre les villes de Naplouse et Jénine, où il avait été transféré après avoir été blessé par une balle qui s'est logée dans ses poumons, a indiqué le ministère aux médias, mentionnant des heurts ayant éclaté à l'aube avec les forces israéliennes à l'entrée de Tubas. Les violences de l'occupant israélien contre les manifestants Palestiniens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'entité sioniste, sont quasi quotidiennes. Environ 475.000 colons israéliens vivent en Cisjordanie, où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens. Par ailleurs, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a exhorté lundi la conférence des donateurs à Bruxelles à soutenir de manière inconditionnelle l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Plusieurs pays donateurs devaient se réunir hier dans la capitale belge Bruxelles, sous les auspices de la Jordanie et de la Suède, pour discuter de la reprise du soutien financier à l'agence des Nations unies et à l'Autorité palestinienne. Ahmad Abu Holi, membre du comité exécutif de l'OLP, a déclaré dans un communiqué de presse que la conférence des donateurs est invitée à soutenir stratégiquement l'UNRWA de 2023 à 2028. «Le soutien financier des donateurs internationaux permettra à l'UNRWA de répondre aux besoins humanitaires de base des réfugiés palestiniens», a déclaré M. Abu Holi, directeur du département des affaires des réfugiés de l'OLP. Il a également demandé à la conférence des donateurs «de ne pas lier son soutien financier à l'UNRWA aux crises internationales et régionales».Le haut responsable de l'OLP a aussi exprimé l'espoir que la conférence des donateurs réussira à atteindre ses objectifs d'assurer un soutien financier à long terme à l'UNRWA et à fournir des contributions financières qui aident l'agence à assurer la stabilité financière de ses budgets. Dimanche, Sami Mshasha, porte-parole de l'UNRWA, avait de son côté averti que «le manque de fonds suffisants et l'absence d'un flux continu de subventions affecteront la capacité de l'agence à payer les salaires de ses employés à temps au cours des deux prochains mois». L'UNRWA a été créé par l'Assemblée générale des Nations unies en 1949 et a été mandaté pour fournir assistance et protection à quelque 5,6 millions de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Ghaza, au Liban, en Syrie et en Jordanie.