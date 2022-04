Un Palestinien a été tué et d'autres blessés, hier, dans une attaque de l'armée sioniste dans le camp palestinien de Jénine en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la santé. «Un jeune homme a été tué par les balles de l'armée sioniste à Jénine et il y a au moins cinq blessés», a indiqué le ministère palestinien de la Santé. La victime qui s'appelait Raëd Hazem, 28 ans, est originaire de Jénine en Cisjordanie, territoire palestinien occupé. Une semaine auparavant, au moins trois membres du mouvement de résistance le Jihad Islamique, avaient été tués dans des échanges de tirs dans ce camp densément peuplé et qui avait été au coeur des affrontements pendant le soulèvement palestinien du début des années 2000.