Un Palestinien a été tué, hier, lors d'un raid sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée, secteur au coeur des agressions de l'armée sioniste d'occupation, ces derniers mois, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. «Younes Ghassan Tayeh, âgé de 21 ans, a été tué d'une balle dans le coeur tirée par un soldat de l'occupation dans le camp d'al-Fara», situé entre les villes de Tubas et Jénine, en Cisjordanie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le Jihad islamique a déclaré que le jeune homme était membre de son organisation, le qualifiant de «martyr», dans un communiqué. Depuis mars dernier, l'armée sioniste prétextant la recherche d'éléments armés dans les villes palestiniennes a multiplié ses opérations dans le nord de la Cisjordanie, territoire illégalement occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu, notamment dans les régions de Naplouse et Jénine où la population résiste à mains nues face aux soldats sionistes surarmés. Ces opérations, destinées à arrêter des suspects selon l'armée sioniste, sont fréquemment émaillées de heurts avec les habitants. Elles se sont soldées par les arrestations brutales de plus de 1.500 personnes et une prétendue mise en échec de centaines d'attaques, a affirmé lundi un responsable des forces sionistes d'occupation. Selon la rengaine habituelle de celles-ci, des soldats sionistes qui étaient dans le camp de réfugiés palestiniens d'al-Fara pour arrêter une personne recherchée ont été la cible de tirs et de jet d'«un engin explosif», et «ils ont répliqué en tirant». Aucun soldat n'a été blessé, ont-elles indiqué, ajoutant qu'«au total, 25 personnes recherchées et suspectées d'activités terroristes avaient été arrêtées dans la nuit». Mardi, un Palestinien a été tué et 16 autres ont été blessés lors d'un raid sioniste à Jénine, pour détruire le logement de la famille d'un Palestinien soupçonné d'avoir mené une attaque au printemps dernier à Tel-Aviv, selon les affirmations de l'armée sioniste.