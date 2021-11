Un Palestinien a été tué, hier, par les forces d'occupation sionistes près de Bab al-Silsila, l'une des portes de la Mosquée Al Aqsa à El-Qods occupée, rapporte l'agence palestinienne de presse WAFA, citant des sources locales. Il s'agit de Fadi Abu Shkeidem, professeur d'éducation islamique, 42 ans. Il était originaire du quartier de Shu'fat à Al-Qods occupée. La police d'occupation a fermé la porte d'Al-Amud qui se trouve dans la Vieille Ville, érigé des postes de contrôle militaires et entravé la circulation des Palestiniens en les empêchant de se rendre à Al-Aqsa. Les forces sionistes ont également mobilisé leurs troupes, fermant toutes les portes d'Al-Aqsa devant les fidèles d'El-Qods occupée et ceux des Territoires de 1948. Dans un communiqué, la direction du Hamas a confirmé que Fadu Abu Shukhaydam, était bien un membre de l'organisation.»Cette opération héroïque est un avertissement à notre ennemi et son gouvernement afin qu'il cesse d'occuper nos terres», a indiqué le Hamas depuis Ghaza, enclave palestinienne. Selon des témoins, cités par WAFA, d'«importantes forces de l'armée israélienne ont pris d'assaut la localité de Silwan au sud de la Mosquée d'Al-Aqsa». Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs jeunes Palestiniens de différentes régions de Cisjordanie occupée ont été arrêtés par les soldats de l'occupation israélienne, dont trois frères d'Al-Issawyia tandis que mercredi, les forces d'occupation avaient tué un enfant, Omar Abu Assab, à Al-Qods occupée. Selon WAFA, un journaliste a été blessé également dimanche à Ramallah. Les forces d'occupation sionistes procèdent à des arrestations presque quotidiennes en Cisjordanie occupée. Mercredi, un Palestinien de 16 ans avait mené une attaque au couteau dans la Vieille ville contre les forces israéliennes, faisant deux blessés avant d'être tué par la police sioniste. Quelque 200.000 Israéliens sont implantés illégalement à El Qods-Est, où vivent 300.000 Palestiniens. La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967. Les forces d'occupation sionistes ont procédé, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'arrestation de huit palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. A Ramallah, les soldats sionistes ont arrêté un jeune palestinien après avoir perquisitionné la maison de ses parents, précise Wafa, faisant état de plusieurs descentes des forces d'occupation dans cette province de la Cisjordanie occupée. Dans la ville d'El Khalil, les forces d'occupation ont emmené trois autres palestiniens après avoir fouillé leurs maisons et saccagé ce qui s'y trouve, ajoute la même source. Selon un décompte de l'agence Wafa, 4.650 Palestiniens dont 180 enfants, 39 femmes et 550 malades sont actuellement incarcérés dans des conditions épouvantables à l'intérieur des geôles de l'occupant sioniste.

Au moins 77 enfants palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation israéliennes depuis le début de l'année 2021, 61 d'entre eux dans la bande de Ghaza et 16 autres en Cisjordanie, y compris El Qods-Est, a indiqué le Mouvement international de défense des enfants, en Palestine. Le mouvement a précisé que, depuis 2000, les forces de l'occupation israéliennes ont tué 2200 enfants palestiniens. Elles «recourent, dit-il, délibérément à la force meurtrière, dans des circonstances injustifiées par le droit international, et l'usage excessif de la force est la règle, profitant de l'état d'impunité systématique».