Un Palestinien de 58 ans, est tombé en martyr, hier, sous les balles des forces d’occupation sioniste à Tubas dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Lors d’une incursion dans la ville de Tubas, Salah Tawfiq Sawafta, a reçu une balle réelle dans la tête, tirée par des soldats de l’occupation sioniste, alors qu’il sortait d’une mosquée locale après avoir accompli la prière du Fajr, selon un communiqué du ministère, relayé par l’agence palestinienne de presse, Wafa. Il a succombé à ses blessures à l’hôpital. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune Palestinien de 20 ans, est tombé en martyr à Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée, et 31 autres ont été blessés dont trois grièvement. Depuis le début de l’année, plus de 130 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 82 en Cisjordanie occupée et 50 dans la bande de Ghaza, selon les chiffres du ministère palestinien de la santé.