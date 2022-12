Un Palestinien est tombé en martyr vendredi sous les balles de la police de l'occupation sioniste dans la zone d'Hawara, à l'entrée de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont annoncé des sources palestiniennes. Selon un membre de la municipalité de Hawara, Wajeh Odeh, un soldat de l'occupation sioniste «a poussé le Palestinien au sol et lui a tiré dessus à bout portant», après «une querelle» entre le Palestinien et un garde-frontière. Pour sa part, l'agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que les forces sionistes «ont empêché les citoyens et les ambulances de s'approcher (de la victime) pour lui apporter les premiers soins». Il s'agit du neuvième Palestinien tué depuis mardi en Cisjordanie, la plupart lors d'affrontements avec les forces de l'occupation ou de raids de ces dernières. Lundi, l'envoyé des Nations unies pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti que la situation en Cisjordanie «atteignait un point d'ébullition». Au moins 145 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces sionistes depuis le début de l'année en Cisjordanie, selon un bilan communiqué par des médias.