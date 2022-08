Un Palestinien a été tué, hier, par des balles de la police de l'entité sioniste, dans la ville de Kafr Oqab, au nord d'El Qods, indiquent les autorités palestiniennes. Le bureau du gouverneur d'El Qods relevant du gouvernement palestinien, a déclaré dans un communiqué relayé par des médias que «le citoyen, Muhammad Al-Hasham, est décédé des suites de sa blessure par les balles des forces d'occupation dans la ville de Kafr Oqab, au nord d'El Qods». La déclaration a souligné qu'Al-Hasham «a reçu une balle dans la tête à bout portant». Le bureau du gouverneur d'El Qods a déclaré que les forces sionistes détiennent le corps d'Al-Hasham, jusqu'à maintenant. Le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein al-Sheikh, a déclaré dans un tweet: «Le meurtre de Muhammad Al-Hasham nécessite une enquête internationale immédiate et urgente.» Le ministère palestinien des Affaires étrangères a tenu le gouvernement sioniste «entièrement et directement responsable» de ce crime.?Par ailleurs, des dizaines de colons juifs ont pris d'assaut hier, la Mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, sous une haute escorte de la police d'occupation sioniste, a rapporté l'agence palestinienne de presse, WAFA, citant les Waqfs islamiques à El-Qods occupée. Selon la même source, les colons ont envahi les esplanades de la Mosquée sainte, du côté de la porte des Maghrébins procédant à des rituels talmudiques, et des marches de provocation. La Ligue arabe a récemment condamné les incursions de colons dans la Mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation sionistes, tenant l'entité sioniste «responsable d'avoir permis aux forces de l'extrémisme, y compris des membres de la Knesset, de prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa. «Plus de 34 000 colons sionistes ont envahi la mosquée sainte en 2021», selon l'agence de presse.