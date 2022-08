Le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a acté dans un décret rendu public jeudi la création du 26e régiment d’infanterie commando (RIC), qui sera basé dans la garnison de Boromo, situé dans la province des Balé (ouest), afin de renforcer la lutte contre le terrorisme. Outre la création de ce régiment, Damiba a aussi acté la délocalisation de quatre corps de troupe dans des zones sous la menace terroriste. Ainsi, le 10e régiment de Commandement d’appui et de soutien sera désormais déployé dans la province du Bam, le Bataillon du train dans la province du Ganzourgou, le Bataillon des transmissions stratégiques des armées dans la province du Bazèga et le Bataillon du Génie militaire dans la province du Boulkiemdé. Selon des observateurs, cette réorganisation de l’armée entre dans la nouvelle dynamique de la lutte contre le terrorisme amorcée par les autorités burkinabè. Le 10 août courant, le porte-parole du gouvernement burkinabè Lionel Bilgo avait déjà annoncé une réorganisation de l’armée sur le terrain, afin de mieux lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à un cycle d’attaques armées attribuées aux groupes armés terroristes dans plusieurs de ses régions. Ces attaques ont fait à ce jour de nombreuses victimes militaires et civiles et des milliers de déplacés internes.