Le Premier ministre malien Moctar Ouane a présenté, hier, la démission de son gouvernement et a été chargé de former un nouveau cabinet de «large ouverture», dans un climat social dégradé et à moins d'un an d'importantes échéances électorales, a-t-on appris auprès de la Présidence malienne.

Le Premier ministre, un ancien diplomate qui dirige le gouvernement de transition mis en place fin septembre après le putsch du mois d'août, a présenté dans la matinée la démission de son équipe au président de transition, Bah Ndaw, un colonel à la retraite, a indiqué sur Twitter la Présidence. M. Ouane a été immédiatement reconduit dans ses fonctions, selon la même source. «Les échanges entre le président et le Premier ministre ont commencé, hier soir, sur une éventuelle ouverture du gouvernement», a expliqué à l'AFP un conseiller du président s'exprimant sous couvert d'anonymat. Moctar Ouane «doit former un gouvernement de large ouverture en tenant compte de certaines recommandations du président, qui a écouté la classe politique, les forces vives et les leaders religieux la semaine dernière», a-t-il ajouté. «Le Premier ministre vient de commencer les consultations pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale», a confirmé un proche du Premier ministre ayant également requis l'anonymat.

Les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, et qui continuent à dominer les autorités de transition installées en septembre-octobre, se sont engagés à rendre au bout de 18 mois le pouvoir à des civils élus.Un calendrier électoral vient d'être annoncé, avec un premier tour d'élections présidentielle et parlementaires le 27 février 2022, ainsi qu'un référendum constitutionnel le 31 octobre précédent. Le doute persiste toutefois, quant à leur capacité à tenir leur programme, a fortiori dans un contexte où les violences jihadistes et autres continuent sans relâche, où la contestation politique se fait jour à nouveau et où s'accumulent les signes de grogne sociale. Pour sa part, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a exhorté, mercredi soir, les parties maliennes à faire preuve de patriotisme afin de garantir la réussite de la transition politique en cours dans ce pays depuis le 15 septembre dernier. Son médiateur, Goodluck Jonathan, «souligne l'impératif pour tous les acteurs concernés de continuer à faire preuve d'esprit de responsabilité et d'esprit patriotique en cette période délicate de la transition en cours et de puiser dans leur sagesse collective pour surmonter les difficultés présentes», a-t-elle souligné dans un communiqué à l'issue de la visite de l'ancien président nigérian. Après avoir rencontré les autorités de transition, la classe politique, la société civile et la Cour constitutionnelle, la mission d'évaluation dirigée par M. Jonathan a salué les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la feuille de route de cette période transitoire. Il s'agit, entre autres, de l'adoption du Plan d'action du gouvernement (PAG), de la publication du chronogramme des élections et de la mise en place du Comité d'orientation stratégique (COS). La mission a «encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts pour renforcer la sécurité nécessaire pour des élections paisibles et crédibles» au Mali. Elle s'est aussi félicitée de l'initiative du gouvernement d'organiser une «conférence sociale» avant la fin de ce mois afin d'engager les acteurs sociaux à oeuvrer pour des «solutions idoines et durables dans l'esprit de consolider l'environnement de confiance, de paix et de consensus nécessaires pour le succès de la transition». Goodluck Jonathan a aussi félicité le gouvernement pour «son engagement à respecter la période de la transition de 18 mois» et à «conduire un processus électoral inclusif, crédible et transparent». À son arrivée, mercredi dernier, dans la capitale malienne, Bamako, siège de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma),El-Ghassim Wane, le nouvel émissaire du SG de l'ONU pour le Mali, El-Ghassim Wane, s'est réjoui de «la forte volonté des autorités de transition de faire avancer le processus de paix et de réconciliation», appelant les acteurs maliens à redoubler d'efforts dans la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, issudu processus d'Alger.Il s'agit de «persévérer dans la voie qui a déjà été tracée mais aussi de redoubler d'efforts parce que nous savons que si beaucoup a été fait, beaucoup aussi reste à faire et qu'un engagement fort est requis de la part des acteurs maliens et évidemment de manière concomitante un engagement tout aussi fort est requis de la part des partenaires du Mali au premier rang desquels la Minusma», a soutenu Ghassim Wane. Soulignant «l'ampleur de la tâche et sa complexité» le nouvel émissaire s'est dit pour autant «encouragé par les jalons qui ont déjà été posés par les Autorités de la Transition pour bâtir l'édifice de la paix, par les avancées qui ont été faites pour essayer de conforter l'unité du Mali et évidemment, essayer de promouvoir la réconciliation entre les fils et les filles du Mali».