Un nombre «important» de rebelles Shebabs ont été abattus par les forces mozambicaines dans les opérations visant à reprendre la ville de Palma (nord-est), tombée aux mains de groupes terroristes après une sanglante attaque le 24 mars, ont déclaré dimanche les militaires sur place. «Ce n'est pas encore terminé (...) mais un nombre important de terroristes ont été abattus», a déclaré devant les caméras de journalistes embarqués le commandant des opérations à Palma, Chongo Vidigal. Il y a onze jours, des groupes armés ont attaqué la ville portuaire stratégique dans un raid soigneusement préparé, lancé à seulement quelques kilomètres d'un méga projet gazier de plusieurs milliards d'euros. Dans la ville ravagée de 75.000 habitants, dont les premières images depuis l'attaque ont été diffusées à la télévision locale, le responsable militaire a ajouté pouvoir sentir «l'odeur des cadavres des terroristes». Les images ont montré quelques corps gisant encore dans les rues, des maisons en ruines et des véhicules en cendres. Quelques civils aussi, récupérant de la nourriture. L'attaque, revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) a tué officiellement des dizaines de civils, policiers et militaires. Le nombre réel de victimes n'est pas encore connu. Depuis plusieurs jours, les militaires tentent de reprendre Palma, tombée aux mains des rebelles dans la nuit du 26 au 27 mars après une attaque considérée comme la plus grande escalade depuis le début des violences il y a plus de trois ans. Des milliers de soldats ont été déployés.