Une bombe dissimulée dans une voiture à Erbil, capitale du Kurdistan d’Irak, a tué hier, le conducteur et blessé quatre passagers, deux femmes et deux enfants, selon un communiqué des services antiterroristes de la région autonome, dans le nord du pays. « Une bombe déposée dans une voiture a explosé, tuant le conducteur (...) et blessant deux femmes et deux enfants», indique le communiqué, sans identifier les victimes ni préciser le motif de cette attaque. « L’enquête des forces de sécurité est en cours pour déterminer la nature» de l’attaque, selon un porte-parole du gouvernement régional du Kurdistan autonome. Le conducteur tué était un officier des services antiterroristes de Souleimaniyah, deuxième grande ville du Kurdistan tenue par l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), un des deux partis historiques rivaux de la minorité kurde. La capitale, Erbil, est elle sous la coupe de l’autre grand parti kurde, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Fin septembre, des tirs de missiles et des frappes de drones revendiqués par Téhéran ont fait 14 morts et 58 blessés parmi lesquels des civils. Ces bombardements visaient les partis de l’opposition kurde iranienne installés en Irak depuis des décennies.