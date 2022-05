Au moins une personne a été tuée et cinq autres enlevées après que des hommes armés non identifiés ont attaqué, hier, un village de l’État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, a indiqué une source policière. La source, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à communiquer avec les journalistes, a toutefois précisé que les hommes armés ont attaqué aux premières heures de la journée d’hier, le village de Jere, situé dans la région de Kagarko de l’État, tuant un jeune marié et emmenant avec eux son épouse enceinte. Les hommes armés se sont enfuis avec quatre membres de la famille d’un ancien responsable de l’État vivant dans le village, a ajouté la source. Selon cette source, l’attaque a provoqué la colère des habitants, qui estiment que même avec la présence d’agents de sécurité, ce genre d’attaques peut toujours avoir lieu.