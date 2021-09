Un civil irakien a été tué et 10 autres personnes ont été blessées, lundi, dans l'explosion d'un engin, dans le gouvernorat de Kirkouk, au nord de l'Irak, selon une source sécuritaire locale. La même source a affirmé que des inconnus ont fait exploser un engin sur la route principale du village de Samaka, relevant du district de Daquq, au sud de Kirkouk, ciblant une patrouille de police et un véhicule transportant des employés municipaux. Ces derniers mois, la fréquence des attaques a augmenté, notamment dans la zone située entre Kirkouk et Salah al-Din (nord) et Diyala (est). En 2017, l'Irak avait déclaré sa victoire sur le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh) et la récupération de l'intégralité de son territoire, dont le tiers avait été envahi par l'organisation terroriste en 2014.Daesh maintient, cependant, des cellules à travers le pays et continue encore de lancer des attaques sporadiques.