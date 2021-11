Un manifestant a été tué vendredi à Baghdad lors de heurts entre les forces de sécurité et plusieurs centaines de partisans d'une coalition d'anciens paramilitaires qui protestaient contre les résultats des législatives. Plus de 100 personnes ont en outre été blessées dans cet accès de fièvre survenu au moment où les partis politiques mènent des tractations en vue de former des coalitions parlementaires sur la base des résultats préliminaires du scrutin du 10 octobre. L'Alliance de la conquête, vitrine politique du Hachd al-Chaabi, influente coalition d'anciens paramilitaires, a vu son nombre de sièges fondre, à l'issue du vote, et dénonce une «fraude massive». Les résultats définitifs du scrutin devraient être publiés d'ici quelques semaines. Après une accalmie en début de soirée, les heurts ont repris tard vendredi aux abords de la Zone verte, secteur ultra-protégé abritant le Premier ministère, des bâtiments gouvernementaux, le siège de la commission électorale et l'ambassade américaine. Un manifestant «a été touché par des tirs et est mort à l'hôpital», a indiqué une source sécuritaire. Une source au sein des Brigades du Hezbollah, une faction membre du Hachd, a pour sa part affirmé que «deux manifestants avaient été tués». Dans l'après-midi, plusieurs centaines de partisans du Hachd al-Chaabi ont d'abord «bloqué trois des quatre accès à la Zone verte», a indiqué la même source. «Repoussés» par les forces de l'ordre, ils ont lancé «des pierres et toutes sortes d'objets», alors que la police «a tiré en l'air». Le ministère de la Santé a fait état de 125 blessés, dont 27 manifestants et 98 membres des forces de sécurité, précisant qu'«aucun décès» n'était à déplorer.Le Premier ministre, Moustafa al-Kazimi, a «ordonné une enquête complète sur les événements de vendredi». Le président Barham Saleh a, lui, appelé à la «retenue».