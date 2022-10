Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé, hier, la formation d’un «gouvernement d’union nationale», dans «les prochains jours», lors de son investiture comme «président de transition» à l’issue d’un dialogue de réconciliation nationale. Ce Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) qui s’est achevé samedi à N’Djamena a prolongé de deux ans la transition vers des élections «libres et démocratiques» et entériné la possibilité pour Déby de s’y présenter, 18 mois après sa prise de pouvoir. Le DNIS a été boudé par une grande partie de l’opposition et de la société civile qui dénoncent une «succession dynastique» au pouvoir, ainsi que par certains des plus puissants mouvements rebelles armés.