Un gendarme nigérien a été tué et un autre a été enlevé, samedi dans une attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram contre leur position près de Mainé Sora, dans la région de Diffa, proche de la frontière avec le Nigeria, a indiqué, hier, une source sécuritaire. Les assaillants venus en nombre ont attaqué le poste de contrôle de la gendarmerie nationale, entre Mainé-Soroa et Diffa, en s’emparant d’un véhicule militaire avant de se replier. Des opérations de ratissage ont été lancées par les forces armées nigériennes. Cette partie du Niger subit depuis plus de 5 ans les attaques meurtrières de Boko Haram qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés.