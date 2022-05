Un gendarme burkinabè a été tué et deux autres blessés, dans la nuit de dimanche à lundi, dans une attaque contre un poste de gendarmerie dans la région du Centre-Ouest du pays, a annoncé, hier, la gouverneure de la région Irène Coulibaly dans un communiqué. Mme Coulibaly a affirmé que le poste de gendarmerie de Tiogo de la commune de Tenado, dans la province du Sanguié (Centre-Ouest) a été attaqué dimanche aux environs de 19h00 par des inconnus armés. Le bilan humain s’établit à un mort et deux blessés, précise le communiqué, ajoutant que les ratissages n’ont pas permis de mettre la main sur les assaillants. Selon les observateurs, il s’agit de la première attaque attribuée aux groupes armés terroristes dans cette région située à une centaine de kilomètres de la capitale burkinabè, Ouagadougou. Depuis 2015, le Burkina Faso constitue la cible d’attentats terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.